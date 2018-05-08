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'Bundan sonra her önüne gelen emlakçı olamayacak'

TEMFED Başkanı Taylan, "Emlakçılık her önüne gelenin yaptığı iş olmaktan çıkacak. 'Ayakçının' ortadan kalktığı, çok ciddi ceza ve yaptırımların geldiği bir yıl olacak." dedi.
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