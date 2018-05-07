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"Aşçıyla beraber Türk mutfağını da ihraç edebilmeliyiz"

TAFED Başkanı Zeki Açıkgöz, "Aşçıyı ihraç ediyoruz ama aşçıyla beraber Türk mutfağını da ihraç edebilmemiz lazım. Türk aşçıları, yurt dışına en iyi otellere gönderiyoruz ama onlar da kendi ülkesindeki yemek kültürünü oraya götürmeli." dedi.
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