ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

"Asırlık güllaç"ın patronu ihracat hedefliyor

Bursa'da dedesinden ve babasından devraldığı mesleği sürdüren güllaç üreticisi Doğu Kılınç, ilerleyen yaşına rağmen kıtalar aşarak gittiği yurt dışındaki gıda fuarlarında ticari ilişkiler kurarak ihracat yapmayı hedefliyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.