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'Aslında bardağın yarısından fazlası dolu'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Piyasanın bardağın yarısının boş olduğuna dair bir yaklaşımı var. Aslında bardağın yarısından fazlası dolu." dedi.
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