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Atıl durumdaki okulu iş yerine dönüştürdüler

Ordulu Turgay-Yasemin Kıraç çifti, İstanbul'dan 20 yıl sonra döndükleri memleketlerinde atıl durumdaki okul binasını kiralayarak tekstil üretimine başladı. Kıraç çifti, şimdilik iş yerinde 5 kişiye istihdam sağlıyor.
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