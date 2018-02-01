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Avrasya Tüneli ücretinde KDV oranı düşürüldü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uyguladığımız KDV'yi yüzde 8'e düşüreceğiz." açıklamasında bulundu.
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