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Avrupa ve Güneydoğu Asya'ya alabalık ihracatı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tesiste yetiştirilen alabalıklar fabrikada işlenerek, Almanya, Hollanda, Polonya ve Singapur'a ihraç ediliyor. İlçede 1960 yılında kurulan Uluturhan Alabalık Tesisi'nde yılda bin ton alabalık üretiliyor.
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