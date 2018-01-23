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Avrupa'daki stoklar eridi tereyağının fiyatı arttı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, Türkiye'de tereyağında yaşanan fiyat artışının, Avrupa ülkelerinde 400 bin tona ulaşan stokların erimesinden kaynaklandığını söyledi.
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