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Avrupa'ya 6 yıl sonra yumurta ihracatı

Türkiye, böcek ilaçlı yumurta kriziyle arz talep dengeleri bozulan Avrupa ülkelerine 2012 yılından sonra ilk kez yumurta ihracatına başladı.
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