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Bakan Fakıbaba aba giydi, hasat yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetlerinden aba giyerek, Harran ovasında yem bitkisi hasat etti.
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