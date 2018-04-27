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"Kıdem tazminatı ortak akıl ile çözülecek bir alan"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kıdem tazminatı konusunun ortak akıl ile birlikte çözülebileceğini, "Yaptık, oldu" şeklindeki bir modelden kimsenin memnun olmayacağını söyledi.
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