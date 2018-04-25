e-DÜNYA
24 °C

Bakan Tüfenkci'den iş dünyasına 'erken seçim' mesajı

Bakan Tüfenkci, “Gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler. Hükümet olarak bizler özellikle yakaladığımız istikrarın, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uygulayacağız ne popülist anlamda bir siyaset yapacağız.” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.