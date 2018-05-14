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Bakanlıktan 10 bin 551 istihdam müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisleri istihdamı için şubat ayında 10 bin 551 kişinin bakanlık ailesine katılmasına yönelik, ilgili kuruluşlara gerekli yazıyı yazdıklarını belirtti.
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