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Bakanlıktan 'koordinatörlük' uygulaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "koordinatörlük" uygulaması ile kalkınma ajanslarının bulunduğu bölgelerde bakanlığın çalışmalarını takip edecek temsilciler atandığını belirtti.
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