ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

Bakkalla başladı, 50 ülkeye ihracat yapıyor

Trabzon'da köylerindeki bakkalda fındık alım satımı yaparak ticaret hayatına başlayan Arslantürk ailesinin kurduğu şirket, Japonya, ABD, Avustralya, Brezilya, Almanya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkeye ihracat yapıyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.