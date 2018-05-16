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Baklavacılar fıstık fiyatlarından şikayetçi

Antep baklavasının temel malzemesi olan fıstığın kilogramının 200 liraya ulaşması üzerine üreticiler cevizli baklava üretimine yoğunlaştı.
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