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Balda coğrafi işaret çalışmaları

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen balın tescillenmesi ve insan sağlığına etkilerinin üzerine yazılması için bilimsel ekip kurduklarını belirtti.
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