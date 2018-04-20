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Baran yeniden ATO Başkanı

ATO Yönetim Kurulu Salonu'nda yapılan seçimde 181 meclis üyesinin 176'sı oy kullandı, 1 oy boş çıktığı için geçersiz sayıldı. Tek listeyle aday olduğu seçimde 174 oy alan Baran, 4 yıl görev yapmak üzere yeniden ATO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
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