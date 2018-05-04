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"Tarihi Yarımada'ya çok fazla ziyaretçi geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de bu çarşının esnaflarından olduğunu belirterek, "Sadece Mısır Çarşısı'nın da içinde bulunduğu şu Tarihi Yarımada pek çok ülkenin toplam turist sayısından çok daha fazla ziyaretçiyi misafir ediyor." dedi.
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