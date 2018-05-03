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Başbakan Yıldırım'dan S&P kararına tepki

Başbakan Yıldırım, "Bir değerlendirme kuruluşu Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçeleri, ipe sapa gelmeyen şeyler. Sizin notunuzun kıymeti harbiyesi yok. Bizim için not, milletin notudur." dedi.
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