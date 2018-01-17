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Boeing ve Airbus'a 700 bin parça ürettiler

YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş, dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ile helikopter üreticilerinden biri olan Boeing ile Airbus'a uçak gövdesi parçaları üretiyor.
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