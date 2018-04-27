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Bolu'da karbondioksit gazı rezervi bulundu

Bolu Merkeze bağlı Yuva Köyü sınırları içinde yapılan çalışmalar neticesinde açılan bir sondaj kuyusunda, günde 10 ton kapasiteli ve yüzde 98 saflıkta karbondioksit gazı rezervi bulundu.
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