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Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Belçika Otomobil Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı, Expo Center'da bu yıl 96'ncı kez kapılarını açtı.
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