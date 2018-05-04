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Özhaseki: "(İmar barışı) Bu bir af değil, bir barış nihayetinde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, açıkladıkları imar barışına ilişkin, "Bu bir af değil, bir barış nihayetinde. Burada vatandaş devletiyle helalleşiyor, rızalaşıyor ve barışıyor." dedi.
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