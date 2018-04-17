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Gölmarmara Belediyesi kendi enerjisini üretmeye başladı

Manisa'nın 15 bin 300 nüfusuyla en küçük ilçelerinden biri olan Gölmarmara Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santrali ile kendi elektriğini üretmeye başladı. Belediye hem aylık 28 bin TL elektrik faturasından kurtuldu hem de 22 bin TL gelir sağladı.
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