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"Bu operasyon, bir etnik gruba karşı değil"

Bakan Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Bu operasyonlar bittiğinde gerek Türkiye, gerek komşularımızla beraber barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu operasyon bir etnik gruba yapılan bir operasyon değildir." dedi
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