e-DÜNYA
26 °C

TOBB'dan İsrail ve ABD'nin Kudüs kararına tepki

Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen TOBB 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik "insanlık dışı" saldırısını şiddetle kınadı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.