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"Bu sonuçları almak için çok sıkı çalıştık"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 100'den fazla yerli ve yabancı iş adamına Türk ekonomisini anlattı.
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