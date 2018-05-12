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"Bu yılın son 3 ayında 2 bin 500 engelli atanacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz ay içerisinde Sayın Başbakanımızın katılımı ile 2 bin 500 kardeşimizin atamasını yaptık. İnşallah yılın son 3 ayında yine bir 2 bin 500 engelli atamamızı gerçekleştireceğiz." dedi.
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