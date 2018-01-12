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Bursa'dan 120 ülkeye makine ihracatı

Bursa'da yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren, ürettiği sac işleme makinelerini 120 ülkeye satan Ermaksan, sektöründe dünya markası haline geldi.
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