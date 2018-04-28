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Rusya'nın domates ithalatında firma sınırlamasını kaldırması

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Bahar, Rusya'nın domates ithalatında firma sınırlamasını kaldırmasına ilişkin, "Bugün aldığımız haberle, uçak krizinin tüm emareleri iki ülkenin üzerinden kalkmış oldu. Bütün sektörler olarak çok mutluyuz" dedi.
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