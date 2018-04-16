e-DÜNYA
13 °C

"Büyük hedefler, büyük reformlar gerektirir"

Büyük hedeflerin, büyük reformlar gerektirdiğinin farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için girişimcilere, yatırımcılara çok önemli destekler, teşvikler sağladıklarını anlattı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.