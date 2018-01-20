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"Türkiye birkaç yıl sonra, et ihraç eden ülke olacak"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla et ithalinin önüne geçileceğini belirterek, 2018'in kendileri için "buzağı yılı" olacağını söyledi.
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