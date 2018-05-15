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Ceviz üretimine akademik destek

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde kısa süre önce kurulan Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezince, kent ekonomisine katkı sağlayan cevizde kalitenin artırılması için proje hazırlandı.
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