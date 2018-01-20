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Çiğ süt fiyatları üreticiyi sevindirdi

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, Ulusal Süt Konseyinin yaptığı artışla çiğ sütün litre fiyatının 1 lira 40 kuruştan 1 lira 53 kuruşa yükseldiğini açıkladı.
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