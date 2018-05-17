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İtalyan çikolata devinden Türk fındığına övgü

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero'nun Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, "Gelecek 10-15 yılda Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak hiçbir ülke yok. Kaliteli fındığa yüksek fiyat ödemeye hazırız." dedi.
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