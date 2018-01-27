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Çobana "sigorta primi desteği" önerisi

Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, çobanlık mesleğini teşvik ve et üretimini artırmak amacıyla belirli sayıda küçükbaş hayvana bakan çobanların sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi.
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