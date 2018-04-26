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Çukurova'da karpuz hasadı başladı

Türkiye'nin erkenci karpuz üretiminin neredeyse tamamını, genel üretiminin ise yaklaşık 5'te 1'ini karşılayan Adana'da, ilk hasat Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
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