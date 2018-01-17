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Diyarbakır'ın ihracat hedefi 300 milyon dolar

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "2018 için Diyarbakır’ın ihracat hedefi tüm paydaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmada 300 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.
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