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Doğdukları yerde doyuyorlar

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir yıl içinde açılan 3 fabrika ile 400 kişiye iş imkanı sağlandı. Ulubey Belediyesinin desteğiyle 2017 yılında açılan iki tekstil ve bir silah fabrikası yöre halkının yeni geçim kapısı oldu.
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