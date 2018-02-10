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Kimyasal gübre kullanımı azaltmak için solucan gübresi üretiyorlar

Karadeniz'de kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını, bölgenin doğal gübre ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta belirlenen üreticiler solucan gübresi üretimine başladı.
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