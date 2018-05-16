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Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji liseleri açılıyor

Enerji Bakanlığı, enerji alanındaki nitelikli personel açığını gidermek için yeni bir proje başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle 9 ilde 10 adet Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji lisesi açılması kararlaştırıldı.
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