e-DÜNYA
18 °C

"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" Festivali başladı

"Edirne'ye gel, ciğerimi ye" sloganıyla duyurulan 8. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.