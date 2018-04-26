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Eğlence sistemleri için imzalar atıldı

HAVELSAN ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ arasında "Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve İnternet Hizmeti" konusunda faaliyet göstermek amacıyla ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik imzalar atıldı.
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