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"Türk ekonomisi üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Seçim sürecini istikrarsızlık ortamı gibi sunanlar, boşuna uğraşmasın. Seçimi fırsat bilerek, istismar ederek, Türk ekonomisi üzerinde spekülasyon yapılmasına izin vermeyiz." dedi.
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