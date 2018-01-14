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"En az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Katar'ın medikal, inşaat ve gıda başta olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı olduğunu belirterek, "Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz." dedi.
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