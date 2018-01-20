ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

"En az yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyadan veya spekülatif birtakım hadiselerden kaynaklanan dalgalanmalar her zaman olabilir ama önemli olan reel ekonomiyi sağlam tutmaktır. En az yüzde 5,5 büyüme hedefliyoruz." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.