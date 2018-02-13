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"Kimsenin KKTC'yi yok saymasına izin vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız." dedi.
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