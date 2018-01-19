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"Engelli atamaları mart ayında"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti iktidarları döneminde sosyal hizmet modellerinden yararlanan 26 bin 38 kişinin işe yerleştirildiğini açıklayan Sarıeroğlu, "2 bin 500 engelli kardeşimizin atamasını mart ayında yapacağız". dedi
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