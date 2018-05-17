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"Engelli bireylerin istihdamını çok kıymetli buluyoruz"

Koç Holding, toplumdaki engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istihdam oranlarının artırılması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğiyle "Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz" projesini hayata geçirdi.
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